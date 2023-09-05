توقيع مذكرة تعاون بين "الري" و"الغطاء النباتي" واتحاد الهجن

وتشمل مجالات العمل بحسب المذكرة مجموعة واسعة من الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ بالتعاون بين الأطراف الموقعة على المذكرة، بما في ذلك إعداد قائمة مقترحة لتعزيزها بالغطاء النباتي، ونشر المعرفة والتوعية البيئية، وتشجيع الاستثمار البيئي، وتقديم الدعم الفني في مجالات الري.