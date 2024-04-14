"دار وإعمار" تحتفل بالعيد مع 1294 أسرة سعودية في مشروعها النوعي "سرايا النرجس"

من الجدير بالذكر أن مشروع "سرايا النرجس" يقع في "حي النرجس"، أحد أحدث أحياء شمال مدينة الرياض، وهو مصمم خصيصًا لتمكين المواطنين المستفيدين من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من تملك السكن المميز بسهولة ويسر. وتزيد مساحة المشروع على 700 ألف متر مربع، وهو يتربع في موقع استراتيجي عند التقاء طريق عثمان بن عفان مع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمحاذاة طريق أبو بكر الصديق، التي تمثل أكثر الشوارع حيوية في شمال الرياض.