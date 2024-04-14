"دار وإعمار" تحتفل بالعيد مع 1294 أسرة سعودية في مشروعها النوعي "سرايا النرجس"
احتفلت "دار وإعمار" الشركة الرائدة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري بالمملكة، مع 1294 أسرة سعودية من سكان مشروعها النوعي "سرايا النرجس"، في الرياض؛ وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وشهد حفل "سرايا النرجس" حضورًا وتفاعلًا لافتًا؛ حيث أقامت "دار وإعمار" مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، تَضمنت عرضًا موسيقيًّا بآلة العود، إضافة إلى ركن الضيافة الذي قدّم القهوة السعودية والتمور وأكلات شعبية؛ فيما ضم ركن الأطفال فعاليات متنوعة كتلوين الوجوه ونقش الحناء وتشكيل البالونات.
من جانبه عبّر الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، أسامة الخنيزي، عن سعادته باستقرار 1294 أسرة سعودية في هذا المشروع النموذجي؛ مبينًا أن الشركة أعربت عن شكرها العميق للملاك على ثقتهم الكبيرة، من خلال إقامة احتفال وسط مشروع النرجس.
وأضاف الخنيزي: "نحن على ثقة تامة بأن الملاك الجدد وجدوا السكن المريح والمناسب لهم في "سرايا النرجس"؛ نظرًا للمميزات العديدة التي يوفرها لهم هذا المشروع المتكامل، الذي يجمع بين متطلبات الراحة والنواحي العملية وحياة الرفاهية"؛ متمنيًا للأسر السعودية حياةً هانئةً في قلب هذا المجتمع السكني الفريد من نوعه بقلب الرياض.
وأكد "الخنيزي" استمرار علاقة الشركة مع الملاك عبر سلسلة من الضمانات والخدمات التي توفرها؛ لتعزيز معايير الجودة والتميز، ومنح عملائها قيمةً مضافة.
وأعرب "الخنيزي" عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان متمثلةً في ذراعها الاستثمارية "الشركة الوطنية للإسكان"، على ما قدمته من دعم وتسهيلات في سبيل تسريع وتيرة تطوير مجتمع "سرايا النرجس"، الذي شكّل بوابة العبور للشراكة الطموحة والواعدة بين "دار وإعمار"، والشركة الوطنية للإسكان؛ لترجمة المبادرات الحكومية الموجهة لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
من الجدير بالذكر أن مشروع "سرايا النرجس" يقع في "حي النرجس"، أحد أحدث أحياء شمال مدينة الرياض، وهو مصمم خصيصًا لتمكين المواطنين المستفيدين من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من تملك السكن المميز بسهولة ويسر. وتزيد مساحة المشروع على 700 ألف متر مربع، وهو يتربع في موقع استراتيجي عند التقاء طريق عثمان بن عفان مع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمحاذاة طريق أبو بكر الصديق، التي تمثل أكثر الشوارع حيوية في شمال الرياض.