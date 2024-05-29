نظير نشره منهج السلف الصالح الصحيح.. جمعية خريجي الجامعات السعودية في الهند تمنح وزير الشؤون الإسلامية درعًا تذكارية

قدَّم رئيس جمعية خريجي الجامعات السعودية في الهند، الدكتور طارق صفي الرحمن المباركفوري، درعًا تذكارية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وذلك اعترافًا وامتنانًا لما يبذله معاليه من جهود جبارة ومتواصلة، تعكس توجهات القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ؛ لنشر منهج السلف الصالح الصحيح، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، وغرس ذلك في نفوس النشء؛ وهو ما كان له أبلغ الأثر في توعية المسلمين وتوجيههم في جميع أنحاء العالم.