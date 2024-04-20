"البيئة" تطرح فرصًا استثمارية في مدينة الورد الطائفي لإنتاج الزيوت العطرية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح فرصة استثمارية في مدينة الورد الطائفي بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية 85294.05 م2 بجوار سد عكرمة؛ بهدف إنتاج الزيوت العطرية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الفرصة تأتي بغرض رفع مستوى جودة المركبات العطرية المكونة لزيت الورد وإنتاجها بجودة عالية، ودعمًا للأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة هو 2 يونيو 2024م، وآخر موعد لاستلام الاستفسارات 20 مايو 2024م، وموعد فتح المظاريف هو 4 يونيو 2024م.
ويمكن للراغبين التقديمُ على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة فرص.
https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/06-24-189921-26003