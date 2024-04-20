"البيئة" تطرح فرصًا استثمارية في مدينة الورد الطائفي لإنتاج الزيوت العطرية

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الفرصة تأتي بغرض رفع مستوى جودة المركبات العطرية المكونة لزيت الورد وإنتاجها بجودة عالية، ودعمًا للأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة.