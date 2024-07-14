وزير الخارجية: أنا رابع وزير سعودي يزور تركيا خلال شهر والبلدان عازمان على تطوير العلاقات

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة وتركيا عازمين على تعزيز العلاقات بين المملكة وتركيا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان: نتطلع لانعقاد مجلس التنسيق بين المملكة وتركيا قريبًا في الرياض.
وتابع: "أنا رابع وزير سعودي يزور تركيا خلال شهر".
وكان قد التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول، اليوم، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وذلك في إطار زيارة الأمير فيصل الرسمية إلى تركيا.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وأوجه تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.
عقب ذلك، وقع وزير الخارجية ووزير خارجية تركيا على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية، الذي يهدف إلى دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.