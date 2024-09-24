بحضور "البنيان".. أمير الرياض يرعى احتفال تعليم المنطقة باليوم الوطني الـ94

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، احتفال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باليوم الوطني الـ94؛ وذلك في ابتدائية صقر قريش بالرياض.
وكان في استقباله -فور وصوله الحفل- وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من قيادات الوزارة.
وأشاد أمير منطقة الرياض بجهود وزارة التعليم في تهيئة مثل هذه البرامج والاحتفالات في جميع المدارس.
ثم شاهد والحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان "حوار على ضفاف الوطن"، بعدها قدّم طلبة تعليم المنطقة "أوبريت" وطنيًّا بعنوان "حلم تحقق"، كما شهد ختام الحفل أداء العرضة السعودية.