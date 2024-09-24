بحضور "البنيان".. أمير الرياض يرعى احتفال تعليم المنطقة باليوم الوطني الـ94

ثم شاهد والحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان "حوار على ضفاف الوطن"، بعدها قدّم طلبة تعليم المنطقة "أوبريت" وطنيًّا بعنوان "حلم تحقق"، كما شهد ختام الحفل أداء العرضة السعودية.