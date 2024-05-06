جازان تُنتج أكثر من 6300 طن سنوي من الأسماك والقشريات

ووفقًا لتقرير صدر عن غرفة جازان بلغت كميات الإنتاج السنوي من أسماك الديراك "الكنعد" 1753 طنًّا، و1261 طنًّا من أسماك الشعور، و87 طنًّا من القشريات، و794 طنًّا من أسماك البياض "الشدية"، إضافة إلى 740 طنًّا من أسماك العقام، و444 طنًّا من القروش والرقيطات، و469 طنًّا من الباغة، و442 من الأسماك المخلطة، و428 طنًّا من أسماك التونة.