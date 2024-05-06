جازان تُنتج أكثر من 6300 طن سنوي من الأسماك والقشريات

أسهم امتداد المياه الإقليمية لمنطقة جازان والسواحل المقدرة بأكثر من 330 كلم، وتميزها بوفرة العوامل البيئية الملائمة لنمو وازدهار الثروة السمكية، في وفرة إنتاج الأسماك بأنواعها طوال العام؛ إذ بلغت الإنتاجية السنوية للمنطقة 6394 طنًّا من الأسماك والقشريات.
ووفقًا لتقرير صدر عن غرفة جازان بلغت كميات الإنتاج السنوي من أسماك الديراك "الكنعد" 1753 طنًّا، و1261 طنًّا من أسماك الشعور، و87 طنًّا من القشريات، و794 طنًّا من أسماك البياض "الشدية"، إضافة إلى 740 طنًّا من أسماك العقام، و444 طنًّا من القروش والرقيطات، و469 طنًّا من الباغة، و442 من الأسماك المخلطة، و428 طنًّا من أسماك التونة.
وأشار التقرير إلى أن حجم "برك الاستزراع السمكي" في المنطقة يُقَدر بـ7.400.000 متر مكعب، علاوة على مزرعتين سمكيتين؛ فيما تجاوز أعداد الصيادين بالمنطقة 6000 صياد يمارسون مهنتهم عبر 9 مراسٍ و1051 قارب صيد.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى للإسهام في برنامج توطين وتنمية المناطق الريفية ودعم الشباب السعودي؛ حيث قامت بإطلاق مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك بالمنطقة، من خلال توفير قوارب مجهزة وشاحنات مبردة لنقل الأسماك؛ حيث بلغ عددها حتى الآن ٥٧ كمرحلة أولى موزعة على محافظات ومراكز المنطقة.