"رئيس مطارات الدمام" يطلع على خطة تطوير صالة WELLCOME بمطار الملك فهد

جديرٌ بالذكر أن خطة تطوير صالة WELLCOME تأتي تماشياً مع رسالة مطارات الدمام التي تهدف إلى "تقديم تجربة عملاء سلسة ضمن بيئة آمنة، ابتكارية، ومستدامة، ترتكز على كادر بشري شغوف"، وتعكس إستراتيجية الشركة الرامية لتحسين تجربة المسافر، حيث سيكون للصالة المطورة دوراً مهماً في تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المسافرين وتعزز من تجربة السفر عبر مطار الملك فهد الدولي.