"رئيس مطارات الدمام" يطلع على خطة تطوير صالة WELLCOME بمطار الملك فهد

زار الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، المهندس محمد بن علي الحسني؛ أمس الأحد 8 سبتمبر، صالة WELLCOME لخدمة المسافرين.
واطلع الحسني؛ خلال زيارته على خطة تطوير الصالة المرتبطة بالعلامة التجارية الجديدة، التي تديرها وتشغّلها شركة "كاتريون للتموين القابضة" بمنطقة الرحلات الداخلية بمطار الملك فهد الدولي.
وشهد الحسني؛ خلال الزيارة عرضاً مرئياً يوضح مراحل وتفاصيل مشروع تطوير القاعة، والتي ستنتهي أعمال التطوير فيها بنهاية عام 2024م؛ لتبلغ الطاقة الاستيعابية للقاعة أكثر من 160 مسافراً، ولتخدم المسافرين عبر مختلف شركات النقل الجوي التي تتيح وجهات محلية من مطار الملك فهد الدولي، ممّن يتطلعون لتوفير خدمات نوعية في جانب الضيافة، ومراكز الأعمال، والرفاهية خلال فترات الانتظار التي تسبق رحلاتهم.
جديرٌ بالذكر أن خطة تطوير صالة WELLCOME تأتي تماشياً مع رسالة مطارات الدمام التي تهدف إلى "تقديم تجربة عملاء سلسة ضمن بيئة آمنة، ابتكارية، ومستدامة، ترتكز على كادر بشري شغوف"، وتعكس إستراتيجية الشركة الرامية لتحسين تجربة المسافر، حيث سيكون للصالة المطورة دوراً مهماً في تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المسافرين وتعزز من تجربة السفر عبر مطار الملك فهد الدولي.