"البديوي": دول مجلس التعاون تتمتع بعلاقات مميزة مع سنغافورة في عدة مجالات

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وسنغافورة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة في عام 2008م وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان التي تنتمي سنغافورة إلى عضويتها.