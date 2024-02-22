وكيل النيابة العامة: يوم التأسيس فرصة لنستلهم من تاريخنا العريق القوة والعزيمة

رفع وكيل النيابة العامة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة يوم التأسيس.
وقال الشلعان: يوم التأسيس الذي نحتفي به في بلادنا العزيزة، يجسد قوة وتاريخ هذا الوطن، ويستذكر فيه الجميع العمل الدؤوب والتضحيات الكبيرة التي قامت بها هذه الدولة، كذلك الرؤية الحكيمة لقيادتنا الكريمة، التي وضعت أسس هذه الدولة العظيمة وسطرت تاريخها المجيد، وهم الرموز الذين قادوا شعبنا نحو التقدم والتطور، وبفضلهم نحن هنا اليوم نحتفي بهذا الإنجاز العظيم.
وأضاف: يوم التأسيس فرصة للتأمل والتفكير في مسيرتنا الوطنية، ولنستلهم من تاريخنا العريق القوة والعزيمة لمواجهة التحديات المستقبلية، ونعمل بجد واجتهاد لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، كما نؤمن بأن العمل المشترك والتعاون البناء هما السبيل لتحقيق الطموحات والتطلعات.
ونوه بدعم القيادة الرشيدة للمنظومة القضائية، والاهتمام البليغ بتطبيق العدالة وفق التشريعات النظامية لمنهج يحتذى به في حقوق الأفراد وضمان إجراءات قانونية عادلة وموضوعية، سائلاً المولى سبحانه أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.