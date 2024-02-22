وكيل النيابة العامة: يوم التأسيس فرصة لنستلهم من تاريخنا العريق القوة والعزيمة

وقال الشلعان: يوم التأسيس الذي نحتفي به في بلادنا العزيزة، يجسد قوة وتاريخ هذا الوطن، ويستذكر فيه الجميع العمل الدؤوب والتضحيات الكبيرة التي قامت بها هذه الدولة، كذلك الرؤية الحكيمة لقيادتنا الكريمة، التي وضعت أسس هذه الدولة العظيمة وسطرت تاريخها المجيد، وهم الرموز الذين قادوا شعبنا نحو التقدم والتطور، وبفضلهم نحن هنا اليوم نحتفي بهذا الإنجاز العظيم.