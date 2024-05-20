أمير الرياض يرعى حفل تخرج 10325 طالبًا وطالبة بالجامعة السعودية الإلكترونية

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل تخرج طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير للعامين الدراسيين 1444- 1445هـ، وذلك في استاد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر لدى وصوله مقر الحفل رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى مرضي، ووكلاء الجامعة وعدد من قياداتها.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن سعادته بمشاركة أبنائه وبناته طلبة الجامعة الإلكترونية فرحة تخرجهم، منوهًا بما لمسه من تقدم في الجامعة الإلكترونية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يُبارك للطلبة فيما تعلموه لتقديم كُل ما فيه خير لخدمة الوطن والقيادة -حفظهم الله-.
وبعد السلام الملكي ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية كلمة رفع فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.
وثمّن الدكتور مرضي، لأمير منطقة الرياض رعايته حفل تخرج 10325 طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة، معربًا عن سعادته وتقديره لحضور الأمير فيصل بن بندر لهذه المناسبة.
عقب ذلك ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور علوي بن محمد بامهدي، كلمة نوه فيها بجهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة ودعم قطاع التعليم وتوفير سائر مقومات النجاح؛ لإعداد خريجين مؤهلين لجعلهم ذراعًا مساهمًا في استكمال مسيرة الارتقاء بالوطن.
ثم ألقيت كلمة الخريجين، التي ثمّنوا فيها رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
عقب ذلك شاهد الأمير فيصل بن بندر والحضور عرضين مرئيين تناولا مسيرة التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية، ودورها في خدمة الوطن، وصناعة المستقبل.