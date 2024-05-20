أمير الرياض يرعى حفل تخرج 10325 طالبًا وطالبة بالجامعة السعودية الإلكترونية

وبعد السلام الملكي ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية كلمة رفع فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.