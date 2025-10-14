جامعة المؤسس تستضيف ندوة "شجاعة العربية" بالتعاون مع مجمع الملك سلمان للغة العربية

وقال الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي: إن هذه الندوة تأتي ضمن مسارات التعاون المستمر مع جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلةً بوقف لغة القرآن الكريم، انطلاقًا من الإيمان المشترك بقيمة الهدف وسمو المقصد. وأشار إلى أن المجمع، منذ انطلاقه، قدّم جهودًا واسعة في خدمة اللغة العربية شملت تنفيذ برامج تدريبية وبحثية متعددة، وتطوير مدوّنات لغوية ومنصات رقمية، إلى جانب إطلاق معاجم متخصصة وبناء شراكات مع عدد من الجهات الوطنية لتعزيز حضور العربية في مجالات التعليم والتقنية، انطلاقًا من إيمانه بأن بقاء اللغة مرهون بقدرتها على مواكبة التحول الرقمي.