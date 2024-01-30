سمو محافظ الأحساء يترأس اجتماع رؤساء المراكز بالمحافظة ويكرّم المتقاعدين منهم

وحثّ سموّه خلال الاجتماع رؤساء المراكز على تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم، ثم جرى استعراض تقارير أعمال المراكز الإدارية وما تضمنته من إنجاز ومؤشرات ومبادرات المراكز ، مؤكدًا سموّه على أهمية أعمال المراكز والتي تساهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - ، محفزًا سموّه على الاستمرار في تطوير الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والإسهام في تيسير معاملاتهم والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.