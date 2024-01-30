سمو محافظ الأحساء يترأس اجتماع رؤساء المراكز بالمحافظة ويكرّم المتقاعدين منهم

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم " الثلاثاء " الاجتماع الدوري لرؤساء المراكز التابعة لمحافظة الأحساء.
وحثّ سموّه خلال الاجتماع رؤساء المراكز على تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم، ثم جرى استعراض تقارير أعمال المراكز الإدارية وما تضمنته من إنجاز ومؤشرات ومبادرات المراكز ، مؤكدًا سموّه على أهمية أعمال المراكز والتي تساهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - ، محفزًا سموّه على الاستمرار في تطوير الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والإسهام في تيسير معاملاتهم والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وكرم سموّه عددًا من رؤساء المراكز المتقاعدين نظير جهودهم خلال فترة عملهم وهم كلًا من رئيس مركز عريعرة الأستاذ مانع بن محمد العجمي، ورئيس مركز فضيلة الأستاذ صالح بن علي بوليلة المري، ورئيس مركز أم اثلة الأستاذ راشد بن زيد المري.
فيما عبر رؤساء المراكز عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على دعمه و اهتمامه بتطوير مراكز المحافظة لخدمة المواطنين والمقيمين فيها.