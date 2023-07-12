دون استغلال وزيادة أسعار.. "آل شرمة": على "التجارة" إلزام جميع المحالّ بالتعامل بالفيزا

وفي مقاله "الفيزا كارد.. بين الرفض والقبول" بصحيفة "المدينة"، يقول آل شرمة: "يجد كثير من الناس أنفسهم في مواقف صعبة بسبب رفض بعض المؤسسات التجارية ومحطات الوقود قبول التعامل بالبطاقات الائتمانية (الفيزا)، مما يوقعهم في حرج كبير، خصوصًا أثناء السفر على الخطوط السريعة، أو عند الرغبة في شراء دواء من إحدى الصيدليات، أو كانوا بصحبة عائلاتهم وليس معهم من النقود ما يكفي لتسديد قيمة مشترياتهم، رغم أن بعض تلك المحالّ تضع ملصقات تفيد بتعاملهم بتلك البطاقات، في مؤشر واضح على التناقض".