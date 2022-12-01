لمدة 10 أيام.. إغلاق مؤقت وجزئي لطريق الكورنيش بجدة وهذا هو البديل

وأشارت "المرور" وفق حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن الإغلاق سيكون في اليوم الأول للمهرجان (الخميس) الموافق 1 ديسمبر من الساعة الـ(1) صباحًا حتى الـ(4) فجرًا من صباح يوم الجمعة، وفي بقية أيام المهرجان (من 2- 10 ديسمبر) سيكون الإغلاق من الساعة الـ(3) عصرًا حتى الـ(2) فجرًا.