لمدة 10 أيام.. إغلاق مؤقت وجزئي لطريق الكورنيش بجدة وهذا هو البديل

تنوّه الإدارة العامة للمرور، بأنه بمناسبة استضافة محافظة جدة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022؛ سيتم مؤقتًا إغلاق طريق الكورنيش الأوسط من ميدان الأمير عبدالمجيد إلى إشارة شارع فلسطين مع شارع الحمراء في الاتجاهين.
وأشارت "المرور" وفق حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن الإغلاق سيكون في اليوم الأول للمهرجان (الخميس) الموافق 1 ديسمبر من الساعة الـ(1) صباحًا حتى الـ(4) فجرًا من صباح يوم الجمعة، وفي بقية أيام المهرجان (من 2- 10 ديسمبر) سيكون الإغلاق من الساعة الـ(3) عصرًا حتى الـ(2) فجرًا.
وتدعو الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى استخدام طريق الأندلس بديلًا خلال فترة الإغلاق.