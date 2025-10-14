"الطيران المدني" تُصدر 246 مخالفة وتغرم شركات وأفرادًا بـ4.8 ملايين ريال

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثالث من عام 2025م، الذي تضمّن إصدار 246 مخالفة شملت كيانات وأفرادًا، وفرض غرامات مالية تجاوزت 4.8 ملايين ريال.
وبحسب التقرير، جاءت غالبية المخالفات (237 مخالفة) بحق ناقلات جوية بسبب عدم التحقق من استيفاء المسافرين للوثائق المطلوبة ومخالفة التعليمات التنظيمية، بقيمة غرامات فاقت 4.5 ملايين ريال.
كما شمل التقرير 4 مخالفات أخرى على شركات وناقلات جوية لعدم التقيّد باللوائح التنفيذية، بإجمالي غرامات بلغ 260 ألف ريال، و3 مخالفات إضافية لعدم تقديم بيانات مطلوبة، غُرّمت بمبلغ 75 ألف ريال.
وفيما يتعلق بالمخالفات الفردية، رُصد استخدام طائرة دون طيار دون تصريح، بغرامة بلغت 1000 ريال، إضافة إلى غرامة أخرى قدرها 10 آلاف ريال بسبب تقديم بيانات مغلوطة عند طلب تجديد رخصة طيران.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن دورها الرقابي لتعزيز الشفافية والالتزام، وضمن جهودها المستمرة لتحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة قطاع النقل الجوي في المملكة.