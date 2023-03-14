إصلاحات "رؤية 2030" ونمو الاقتصاد يقودان تقدم السعودية في مؤشر الابتكار العالمي

وجاء من ضمن تلك المؤشرات، استثمار رأس المال الجريء في شركات التقنية الناشئة، الذي حلت فيه المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عالميًا مُتقدمة 73 مركزًا، ما يوضح رؤية 2030م، ودورها البارز في احتواء الأزمات وحلول طفرة في الاقتصاد السعودي بما يُحقق نموًا سريعًا لاقتصاد الدولة.