سفارة المملكة العربية السعودية في أبوجا تحتفل باليوم الوطني الـ93

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في أبوجا باليوم الوطني الـ93 في مقر دار سكن السفير؛ حيث شارك في الحفل عدد من المسؤولين النيجيريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمَدين في أبوجا ورجال الأعمال، وفي كلمته بهذه المناسبة أشار الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم الغامدي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، إلى أن المملكة تحتفل في هذه السنة بمرور 93 عامًا من توحيد أجزاء المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في كيان قوي مبنيّ على العقيدة الإسلامية السمحة، تسوده المساواة والعدالة والثقة، وكأول نموذج ثابت الأركان في العصر الحديث في منطقة الشرق الأوسط، كما تَطرق إلى العلاقات التاريخية بين المملكة ونيجيريا التي وَصَفها بأنها تزداد رسوخًا منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1961م، معربًا عن تمنياته لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو بدوام التوفيق والنجاح، كما أوضح أن أكثر من 200 ألف نيجيري زار المملكة في العام الماضي ما بين حاج، ومعتمر، وزائر؛ في حين قدّمت المملكة أكثر من 200 منحة دراسة للطلاب النيجيريين في العام الماضي؛ مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ أكثر من 600 مليون دولار.