مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعيد القدرة على السمع لطفل بعد زراعة قوقعة صناعية ثنائية

وبعد اتخاذ التدابير اللازمة أخضع المراجع لعملية استغرقت "5" ساعات، وجرت تحت التخدير الكامل، وتم فيها عمل فتحة صغيرة خلف منطقة الأذن والدخول عبرها، وصولًا للأذن الداخلية باستخدام أحدث تقنيات الميكروسكوب، ومن ثم القيام بزراعة الأقطاب الكهربائية داخل كلتا الأذنين، تلا ذلك زراعة القوقعتين وبرمجتهما، وقد تكللت جهود الفريق الطبي في النهاية بالنجاح التام ولله الحمد؛ حيث أوضح الفحص الكهربائي للأجهزة التي تمت زراعتها، أنها تعمل بكفاءة عالية؛ مضيفًا أن الطفل غادر المستشفى مع ذويه وهم في غاية السعادة، بعد نحو "48" ساعة من العملية، ولاحقًا استعاد المراجع قدرته على سماع الأصوات، عقب تنشيط الجهاز الخارجي.