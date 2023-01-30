الأمن البيئي يضبط 17 مخالفًا لإشعالهم النار في عدة محميات ومتنزه السودة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 17 مخالفًا لنظام البيئة؛ 13 مواطنًا، ومواطنين خليجيين، ومقيمين من الجنسيتين الأردنية والهندية؛ وذلك لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومنطقة الرياض ومتنزه السودة.