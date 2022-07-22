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يستمر حتى 8 سبتمبر.. بوليفارد الرياض يشهد إحدى فعاليات "موسم الجيمرز"
شهدت العاصمة الرياض حفلات الأسبوع الثاني الموسيقية، إحدى فعاليات "موسم الجيمرز" الذي ينظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في منطقة (البوليفارد).
ويهدف "موسم الجيمرز" إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع.
يُذكر أن "موسم الجيمرز" يستمر حتى 8 سبتمبر 2022 الذي يرتكز على 4 محاور رئيسة، وهي: منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.