يستمر حتى 8 سبتمبر.. بوليفارد الرياض يشهد إحدى فعاليات "موسم الجيمرز"

يُذكر أن "موسم الجيمرز" يستمر حتى 8 سبتمبر 2022 الذي يرتكز على 4 محاور رئيسة، وهي: منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.