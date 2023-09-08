أبوابه مفتوحة ونوافذه مكسورة ونيران تشتعل.. شاهد: مبنى مُريب بأحد أكبر شوارع جدة

وأوضحوا أنهم يُشاهدون -في بعض الأحيان- من أدوار المبنى العليا نيرانًا تشتعل، مما يثير الريبة، ويستدعي التدخّل، مشيرين إلى أن المبنى يطلّ على طريق الملك عبدالعزيز الذي يعد أحد أكبر شوارع المحافظة، حيث يشهد هذا الطريق مرور ضيوف الدولة.