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أبوابه مفتوحة ونوافذه مكسورة ونيران تشتعل.. شاهد: مبنى مُريب بأحد أكبر شوارع جدة

مطالبات بتدخّل عاجل.. وسكان حي الشاطئ: أُخلي منذ أشهر عدة وبقي ملاذًا للمخالفين
أبوابه مفتوحة ونوافذه مكسورة ونيران تشتعل.. شاهد: مبنى مُريب بأحد أكبر شوارع جدة

شكا سكان حي الشاطئ بجدة من مبنى مهجور يتكوّن من عدة طوابق زجاج نوافذه مكسورة وأبوابه مفتوحة.

وقال الأهالي: إن هذا المبنى يشكّل خطرًا أمنيًا؛ حيث أُخلي منذُ أشهر عدة، وبقي مفتوحًا ملاذًا لمروجي المخدرات واللصوص والجناة ومخالفي أنظمة الإقامة.

وأوضحوا أنهم يُشاهدون -في بعض الأحيان- من أدوار المبنى العليا نيرانًا تشتعل، مما يثير الريبة، ويستدعي التدخّل، مشيرين إلى أن المبنى يطلّ على طريق الملك عبدالعزيز الذي يعد أحد أكبر شوارع المحافظة، حيث يشهد هذا الطريق مرور ضيوف الدولة.

وطالب سكان الحي بإيجاد حلول عاجلة إما بإزالته وإما بإغلاق أبوابه أو باتخاذ تدابير.

جدة
مبنى مهجور

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