تدخل طبي عاجل بمستشفى أجياد للطوارئ ينقذ معتمراً ليبياً من جلطة في القلب

تمكّن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرّمة، من إنقاذ حياة معتمر (ليبي الجنسية) يبلغ من العمر 49 عاماً.
وتعود التفاصيل؛ إلى أن المعتمر كان قد وصل إلى طوارئ مستشفى أجياد ويعاني ألماً في منطقة الصدر وإعياءً شديداً، واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة، وجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب تحتاج إلى قسطرة قلبية بشكلٍ عاجلٍ لإنقاذ حياته.
وتمّ التعامل مع الحالة بشكلٍ عاجلٍ وسريعٍ من الفريق الطبي، ونقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لإجراء قسطرة قلبية بشكلٍ عاجلٍ، وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصّصية المطلوبة.