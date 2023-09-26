تدخل طبي عاجل بمستشفى أجياد للطوارئ ينقذ معتمراً ليبياً من جلطة في القلب

وتعود التفاصيل؛ إلى أن المعتمر كان قد وصل إلى طوارئ مستشفى أجياد ويعاني ألماً في منطقة الصدر وإعياءً شديداً، واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة، وجود جلطة في الشرايين التاجية بالقلب تحتاج إلى قسطرة قلبية بشكلٍ عاجلٍ لإنقاذ حياته.