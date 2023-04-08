"آل الشيخ": البرامج الرمضانية أثبتت للعالم أن السعودية مملكة خير وقيادتها قيادة الرحمة والعدل والكرم

وقال الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في هذا الصدد، إن ما تم هذا العام من أعمال إنسانية جبارة ومتميزة قامت بها الوزارة بدعم من خادم الحرمين الشريفين وعلى نفقته أيده الله، في عدد كبير من الدول الإسلامية وصل عدد المستفيدين فيها إلى الملايين، حيث أُقيمت مئات المآدب الرمضانية التي لاقت رضا كبيرًا جدًا من المستضافين والمشاركين، فضلاً عن توزيع مئات آلاف وجبات الإفطار.