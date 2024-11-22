المساعدات السعودية تخفف آلام المتضررين من الحرب المستمرة بغزة

وقد أوضحت "سماهر عيد عوكل" 47 عامًا أنها تكابد العديد من الأمراض وتعيش في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة برفقة والدتها الكفيفة في خيمة مهترئة لا تقيهما تقلبات الطقس، حتى أقدم مركز الملك سلمان للإغاثة وقدم لهما خيمة ملائمة ساعدتهما في تخفيف حدة المعاناة المأساوية التي يمرون بها، ليبقى شعاع الأمل يضيء في حياتهم رغم كل الظروف، معربة عن شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة.