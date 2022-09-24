"عملاق النظام الشمسي" يتهيّأ لبلوغ أقرب مسافة من الأرض منذ 59 عامًا!

وتابع: "بعد ذلك سيظهر المشتري في الأفق الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل، وسيكون مشرقًا وكبيرًا في السماء بشكل غير عادي؛ حيث سيبدو أكبر بنسبة 11٪ وأكثر سطوعًا بمقدار مرة ونصف مما كان عليه في أبريل 2017، عندما كان في أبعد مسافة" في مداره من الشمس، إضافة لذلك إذا كانت السماء صافية، وإلى جانب عدم وجود القمر سيكون المشتري أحد أكثر الأجرام السماوية سطوعًا في سماء الليل حاليًّا".