أمير تبوك: الميزانية حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024م).
وقال أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة: "إن صدور هذه الميزانية التي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن، جاءت تجسيدًا للرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال ما أظهرته المؤشرات والأرقام في هذه الميزانية، وقد عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات وتأكيد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق الاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأشار إلى ما حملته كلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- من تأكيد استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تعزيز جذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة فرص التوظيف لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، وتحقيق العيش الكريم والرفاهية للمواطن.
واختتمَ بدعاء الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدَّهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها.