أمير تبوك: الميزانية حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن

وأشار إلى ما حملته كلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- من تأكيد استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تعزيز جذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة فرص التوظيف لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، وتحقيق العيش الكريم والرفاهية للمواطن.