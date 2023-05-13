"كبار العلماء" تسمح للشاب "الربيع" بتطبيق مشروع يمنع العدوى في المستشفيات

وبيَّن أن الفكرة المختلفة للمشروع أهَّلته للحصول على جائزة "الرواد" المقدَّمة من وزير الصحة فهد الجلاجل، كما حصل على دعم من الوقف الصحي، وكذلك من وقف موظفي سابك، إضافة إلى تمكُّنه من الحصول على براءة ابتكار من الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ كونه يحقق هدفًا شرعيًّا، وكذلك هدف صحي، إضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتقليل التكاليف المالية.