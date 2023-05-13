"كبار العلماء" تسمح للشاب "الربيع" بتطبيق مشروع يمنع العدوى في المستشفيات

حصل الشاب عبدالرحمن بن عبدالله الربيع على موافقة هيئة كبار العلماء فيما يخص مشروعه "تيممي"، الذي يُسهِّل على المرضى غير القادرين على استخدام الماء التيمم من خلال مناديل مشبعة بالتراب الطاهر، تُستخدم مرة واحدة فقط.
وكشف المبتكر عبدالرحمن الربيع لـ"سبق" أن فكرة ابتكار "تيممي" جاءت بسبب ما يواجهه المرضى المنوَّمون في المستشفيات من مشكلات صحية، قد تعيقهم عن أداء العبادات المختلفة، وعلى الأخص الصلاة، خاصة في مسألة استخدام المياه للوضوء.
وحول منتج المشروع قال العصامي "الربيع": هو عبارة عن مناديل مشبعة بالتراب الطاهر، يستخدمها المرضى المنوَّمون بالمستشفيات؛ لمنع انتقال العدوى بينهم، وكذلك تقليل التكلفة المادية. وهي مناديل يمكن صناعتها داخل السعودية، وحاصلة على موافقة من هيئة كبار العلماء، وكذلك على موافقة وزارة الصحة.
وبيَّن أن الفكرة المختلفة للمشروع أهَّلته للحصول على جائزة "الرواد" المقدَّمة من وزير الصحة فهد الجلاجل، كما حصل على دعم من الوقف الصحي، وكذلك من وقف موظفي سابك، إضافة إلى تمكُّنه من الحصول على براءة ابتكار من الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ كونه يحقق هدفًا شرعيًّا، وكذلك هدف صحي، إضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتقليل التكاليف المالية.
يُشار إلى أن ابتكار "تيممي" اختارته مبادرة محمد بن إبراهيم السبيعي لدعم رواد الأعمال "ماسك" ضمن الأعمال المنافسة في المسار الصحي لجوائز "عصاميون".