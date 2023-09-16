بطائرات وقطع بحرية متنوعة.. "الدفاع" تشارك بعروض في اليوم الوطني 93

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و «ف - 15 إس»، و «تورنيدو»، و«ف - 15 سي» في 13 مدينة، هي: الرياض، وجدة، والظهران، والدمام، والجوف، والجبيل، والأحساء، والطائف، والباحة، وتبوك، وأبها، وخميس مشيط، والخبر».