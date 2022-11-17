صندوق التنمية الزراعية يطلق خدمة إخلاء الطرف للمتوفين

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب بن عبدالله الشمري أن الخدمة تأتي ضمن جهود الصندوق لتطوير آليات خدمة العملاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والتسهيل عليهم دون الحاجة لزيارة الفروع أو مراكز الخدمة، والمساهمة في تحقيق رضاهم وتحسين تجربتهم، وكذلك استمرارًا في عملية تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز أنظمة تقنية المعلومات وأتمتة العمليات وتحقيق التميز التشغيلي للصندوق.