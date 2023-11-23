باحثون وأكاديميون بارزون يجتمعون في الرياض لمناقشة معالم رؤية 2030 في فعالية قيادية تقيمها "إديتيج"

وقال الدكتور زكي سليمان، مدير المبيعات في المملكة في تعليقه على الفعالية: "لقد جسد هذا اللقاء روح التعاون والانطلاقة نحو ثورةٍ علميةٍ في المجتمعات الأكاديمية والبحثية في المملكة، ثورةٍ تلهمُ خطواتِها رؤيةُ السعودية 2030. وتفخر "إديتيج" بتأسيس وجودٍ لها في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة التحوُّلية الفارقة، ونحن في غاية الحماس والسعادة للمساهمة في رحلة المملكة التي ستغدو من خلالها مركزاً عالمياً للبحث العلمي والمعرفة".