باحثون وأكاديميون بارزون يجتمعون في الرياض لمناقشة معالم رؤية 2030 في فعالية قيادية تقيمها "إديتيج"

استضافت شركة "إديتيج (Editage)" فعاليةً قياديةً حظيت بترحيبٍ كبيرٍ في مدينة الرياض يوم أمس، اجتمع خلالها نخبة من الباحثين والأكاديميين البارزين، حيث شاركوا في نقاشاتٍ حول التحوّل الوطني الكبير الذي أحدثته رؤية السعودية 2030 في شتى المجالات.
وتعد "إديتيج" علامةً تجاريةً تابعةً لشركة "كاكتاس كوميونيكيشنز (Cactus Communications)" وهي شركةٌ رائدةٌ في التقنيات التي تهدف إلى النهوض بقطاع البحث العلمي وتسريع تطوره. وقد استعرضت هذه العقول المهمة التي جاءت من أرقى الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث مدى رعاية رؤية السعودية 2030 لثقافةٍ بحثيةٍ مؤثرةٍ تقوم على التعاون والابتكار، وتعزز مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى الدول الرئيسية المؤثرة في مجالي العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي.
وتعقيباً على النجاح الكبير الذي حققه هذا اللقاء قال الأستاذ أبهيشيك جويل، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة "كاكتاس": "أعادت النقاشات الممتعة والثرية التي جرت خلال هذه الفعالية التأكيد على الدور المهم والحاسم للبحث العلمي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ونحن ملتزمون في "كاكتاس" بدعم المملكة في ترسيخ مكانتها كمركزٍ عالمي للبحث والمعرفة، ودخول "إديتيج" إلى السوق السعودية يعكس حماسنا للمساهمة في فورة الابتكار الجارية في البلاد من خلال توفير الأدوات المتقدمة وتوجيهات الخبراء بهدف تحقيق النجاح للباحثين السعوديين".
وأضاف: "تهدف "إديتيج" من خلال دخولها الرسمي إلى السوق السعودية إلى إنشاء معيارٍ جديدٍ في خدمات دعم النشر والتواصل البحثي؛ معيارٍ يؤكد على الجودة العالية وعلى خدمات الدعم والتحرير المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات البحثية المحددة. وتهدف الشركة إلى سد الفجوة بين الباحثين السعوديين ومجتمع البحث العلمي حول العالم، وذلك من خلال التزامها بتعزيز ظهور الأبحاث السعودية وانتشارها وتأثيرها على نطاقٍ دولي".
وقد تضمن اللقاء حلقةً نقاشيةً ممتعةً مع قادةٍ أكاديميين بارزين أمثال الدكتور عبدالرحمن نيازي، والدكتور محمد الجليفي، والدكتور عوض المخلص، والدكتور خالد الدوسري، والدكتور بندر العصيمي، ودارت النقاشات حول تحويل الجامعات والمؤسسات البحثية السعودية إلى مؤسساتٍ مرنةٍ ومستدامة، مع التأمل فيما تحقق من معالم وإنجازات.
وقال الدكتور زكي سليمان، مدير المبيعات في المملكة في تعليقه على الفعالية: "لقد جسد هذا اللقاء روح التعاون والانطلاقة نحو ثورةٍ علميةٍ في المجتمعات الأكاديمية والبحثية في المملكة، ثورةٍ تلهمُ خطواتِها رؤيةُ السعودية 2030. وتفخر "إديتيج" بتأسيس وجودٍ لها في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة التحوُّلية الفارقة، ونحن في غاية الحماس والسعادة للمساهمة في رحلة المملكة التي ستغدو من خلالها مركزاً عالمياً للبحث العلمي والمعرفة".
وختاماً فالمشاركة الفاعلة والالتزام الدائم لهما أهميةٌ مفصليةٌ في توجيه جهود البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بما يضمن بناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً للمجتمعات البحثية والأكاديمية في المملكة.