بعد رحلة استمرت 370 يوماً.. شاب هندي يصل إلى مكة المكرّمة لأداء فريضة الحج

وبدأ شهاب؛ رحلته في مطلع يونيو من العام الماضي، وتعرَّض لتأخير عند الحدود الباكستانية - الهندية لعدة أشهر حتى حصل على التأشيرة اللازمة لدخول باكستان قبل أن يستأنف رحلته إلى الأراضي المقدّسة.