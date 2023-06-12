بعد رحلة استمرت 370 يوماً.. شاب هندي يصل إلى مكة المكرّمة لأداء فريضة الحج

وصل شاب هندي إلى المملكة العربية السعودية بعد رحلة طويلة استمرت 370 يوماً، قاطعاً مسافة تبلغ 8640 كيلومتراً من ولاية كيرالا الهندية إلى مكة المكرّمة سيراً على الأقدام لأداء فريضة الحج.
ووفقاً للتقارير الهندية، تجاوز الشاب شهاب الشتر؛ حدود الهند وباكستان، ثم مرّ عبر العراق والأردن والكويت قبل وصوله إلى وجهته النهائية في السعودية.
وبدأ شهاب؛ رحلته في مطلع يونيو من العام الماضي، وتعرَّض لتأخير عند الحدود الباكستانية - الهندية لعدة أشهر حتى حصل على التأشيرة اللازمة لدخول باكستان قبل أن يستأنف رحلته إلى الأراضي المقدّسة.