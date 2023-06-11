"الصمعاني" يرعى تخريج 1000 متدرب من مركز التدريب العدلي بالرياض

وتضمن الحفل استعراض رحلة التحول التي مر بها مركز التدريب العدلي، في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية، ووصل عدد المتدربين خلال العام 2022م إلى أكثر من 120 ألف متدرب.