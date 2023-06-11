"الصمعاني" يرعى تخريج 1000 متدرب من مركز التدريب العدلي بالرياض
رعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حفل تخريج نحو ألف خريج وخريجة من مركز التدريب العدلي.
وتفصيلاً، أقيم الحفل اليوم الأحد في مدينة الرياض، وبلغ عدد الخريجين في برنامج تأهيل المحامين للبكالوريوس 479 خريجاً و352 خريجة، وفي الماجستير 85 خريجاً و33 خريجة، وفي الدبلوم 12 خريجاً، إضافة إلى تخريج أول دفعة من الملازمين القضائيين وعددهم 29 ملازماً قضائياً.
وتضمن الحفل استعراض رحلة التحول التي مر بها مركز التدريب العدلي، في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية، ووصل عدد المتدربين خلال العام 2022م إلى أكثر من 120 ألف متدرب.
ويعـد المركز مرجعاً رائداً في التأهيل والتدريب العدلي، ويسهم بشكلٍ فاعلٍ في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها، وبجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة فاعليته وتأثيره محلياً وعالمياً.