مكة المكرمة... "المودة" تقدم خدماتها لـ 600 ألف أسرة في كافة مناطق المملكة

وأشار السمنودي إلى أنه خلال مسيرة الجمعية أولت اهتماماً كبيراً في تأهيل المختصين والممارسين في مجالات التنمية الأسرية، حيث قامت الجمعية بتدريب وتأهيل أكثر من 4400 ألف ممارس ومختص حول المملكة من خلال مركز كفاءة للتدريب وتأهيل المختصين. وللجمعية باع كبير في مجال الدراسات الأسرية والمبادرات الوطنية، فقد قامت الجمعية بإصدار 54 دراسة أسرية ساهمت في سن تشريعات وطنية بالشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الأسرة، ومن ذلك، المبادرة الوطنية لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج والتي صدر بها توجيه من المقام السامي واللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الاسري، كما ساهمت الجمعية في إصدار دراسة المؤشر الوطني للطلاق بالشراكة مع وزارة العدل ومجلس شؤون الأسرة لاحتساب معدلات الطلاق.