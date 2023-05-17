الرياض.. شاب يتبرع بكُليته لشقيقه منهياً معاناته مع الفشل الكُلوي‎‎

أنهى أمس الشاب علي حمد القحطاني؛ معاناة شقيقه مبارك حمد القحطاني؛ مع الفشل الكُلوي بتبرعه بكُليته له، بعد عامٍ من المعاناة مع الغسل؛ مجسّداً بذلك مثالاً رائعًا في المحبة والأخوة.