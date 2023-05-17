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الرياض.. شاب يتبرع بكُليته لشقيقه منهياً معاناته مع الفشل الكُلوي‎‎

أُجريت لهما جراحة ناجحة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
الرياض.. شاب يتبرع بكُليته لشقيقه منهياً معاناته مع الفشل الكُلوي‎‎
سعود الدعجاني
سعود الدعجاني

أنهى أمس الشاب علي حمد القحطاني؛ معاناة شقيقه مبارك حمد القحطاني؛ مع الفشل الكُلوي بتبرعه بكُليته له، بعد عامٍ من المعاناة مع الغسل؛ مجسّداً بذلك مثالاً رائعًا في المحبة والأخوة.

وأُجريت عملية التبرع التي تكللت بالنجاح في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية.

وعبّر شقيق الشابين عايض القحطاني عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يلبسهما لباس الصحة والعافية، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم.

الرياض
مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
شاب يتبرع بكُليته لشقيقه

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