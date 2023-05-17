الرياض.. شاب يتبرع بكُليته لشقيقه منهياً معاناته مع الفشل الكُلوي‎‎

أنهى أمس الشاب علي حمد القحطاني؛ معاناة شقيقه مبارك حمد القحطاني؛ مع الفشل الكُلوي بتبرعه بكُليته له، بعد عامٍ من المعاناة مع الغسل؛ مجسّداً بذلك مثالاً رائعًا في المحبة والأخوة.
وأُجريت عملية التبرع التي تكللت بالنجاح في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية.
وعبّر شقيق الشابين عايض القحطاني عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يلبسهما لباس الصحة والعافية، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم.