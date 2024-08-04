46 ْمئوية.. "الدمام والأحساء" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

ولفت المركز إلى استمرار التوقع بهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.