46 ْمئوية.. "الدمام والأحساء" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز، أن الدمام والأحساء سجّلتا أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 45 ْمئوية في الصمان، و44 درجة في الخرج والتنهات والدهناء، و43 ْمئوية في الرياض ووادي الدواسر وحفر الباطن.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها الباحة وأبها 16 درجة، وطريف والقريات 20 ْمئوية.
ولفت المركز إلى استمرار التوقع بهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.