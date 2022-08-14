تعليم الظهران يستقبل 300 معلم ومعلمة مرشحين لوظائف الطفولة المبكرة والتوظيف التعاقدي

تواصل إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ، بتهيئة المدارس واستكمال خطط وبرامج لجنة الاستعداد، وفي هذا الإطار تستقبل الإدارة 300 معلم ومعلمة من المرشحات لوظائف الطفولة المبكرة، والمرشحين والمرشحات للتوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية.
واعتمد مدير التعليم طارق بن علي آل فرحان، تشكيل لجان التوظيف التعاقدي لشاغلي الوظائف التعليمية بتعليم ظهران الجنوب وتضمنت اللجان العاملة لجنة المطابقة والمقابلات الشخصية، ولجنة تحرير العقود والوثائق والمحفوظات، ولجنة العلاقات العامة للتنسيق والتنظيم، وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التعليم بهذا الشأن.
ووجّه آل فرحان بتسخير الإمكانات كافة لخدمة المتقدمين والمتقدمات وتذليل الصعوبات لإنجاح إجراءات وعمل اللجان وفق ما وجهت به وزارة التعليم، مثمناً دعم الوزارة في إصدار الدليل الاسترشادي وتوحيد إجراءات التعاقد ما يسهم في جودة العمل وكفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.
من جهة أخرى، أصدرت إدارة تعليم ظهران الجنوب حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 1444هـ، وجرى إتاحة الاطلاع للمتقدمين والمتقدمات على نتائج الحركة عبر نظام نور.