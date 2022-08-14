تعليم الظهران يستقبل 300 معلم ومعلمة مرشحين لوظائف الطفولة المبكرة والتوظيف التعاقدي

تواصل إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ، بتهيئة المدارس واستكمال خطط وبرامج لجنة الاستعداد، وفي هذا الإطار تستقبل الإدارة 300 معلم ومعلمة من المرشحات لوظائف الطفولة المبكرة، والمرشحين والمرشحات للتوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية.