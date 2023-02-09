أمانة جدة تكشف عن استقبالها 4150 بلاغًا خلال يناير الماضي

بينما لا تتاح خدمة التواصل مع موظف عمليات 940 لإبلاغه عن أي مجال آخر أبرزها في البيئة الصحية، إلى أن هذا الجانب الذي طالب فيه المواطنون أمانة جدة بإيجاد تواصل هاتفي لاستلام وتمرير الشكوى للمختصين في حال تكون الشكوى عن وضع حاصل لا يحتاج تصويرًا والعمل على معالجته، بدلًا من التبرير وإحالة المتصل لتطبيق "بلدي" ومن ثم لا يجد المكان المخصص لشكواه.