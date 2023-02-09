أمانة جدة تكشف عن استقبالها 4150 بلاغًا خلال يناير الماضي

كشفت أمانة محافظة جدة عن استقبالها خلال شهر يناير 4150 بلاغًا، موضحة أنها توجه بعض المبلغين باستخدام تطبيق "بلدي" لتوثيق المخالفة والحصول على معلومات الموقع بدقة؛ مما يسهل عملية الوصول والمعالجة.
وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي، في ردّه على خبر "سبق" المنشور بعنوان "مواطنون في جدة يشكون: 940 لا يرد والبلاغات مصيرها مجهول": إن الاستفسارات الإعلامية تتم عبر إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي حسب المعمول به في جميع الجهات الحكومية.
وأوضح أن مركز البلاغات الموحد في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يستقبل البلاغات عبر الرقم 940، وتتم إحالتها للأمانة.
غاب عن الأمانة أن تؤكد للمواطنين أن تطبيق "بلدي" يمكّن المبلغ من رصد مخالفات التشوه البصري بالصور فقط عبر ست مخالفات رئيسية؛ هي: الكوارث والسيول والمكافحة والفراغات والحدائق العامة والبناء تحت الإنشاء والإنارة والمرافق الخدمية واللوحات والمباني والطرق والشوارع.
بينما لا تتاح خدمة التواصل مع موظف عمليات 940 لإبلاغه عن أي مجال آخر أبرزها في البيئة الصحية، إلى أن هذا الجانب الذي طالب فيه المواطنون أمانة جدة بإيجاد تواصل هاتفي لاستلام وتمرير الشكوى للمختصين في حال تكون الشكوى عن وضع حاصل لا يحتاج تصويرًا والعمل على معالجته، بدلًا من التبرير وإحالة المتصل لتطبيق "بلدي" ومن ثم لا يجد المكان المخصص لشكواه.