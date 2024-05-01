" Infinix" تشعل ثورة هواتف الألعاب بإطلاق "Infinix GT 20 Pro"

ويبرز هاتف Infinix GT 20 Pro في فئته السعرية باعتباره الهاتف الذكي الوحيد المزود بشريحة عرض مخصصة للألعاب — Pixelworks X5 Turbo. تستخدم هذه الشريحة استيفاء إطار اللعبة لتقدير الحركة وتعويض الحركة (MEMC) لتحسين معدلات إطارات اللعبة الأصلية، ومن المحتمل أن تتجاوز ذروة FPS الأصلية من 60 إطارًا في الثانية إلى 120 إطارًا في الثانية. وهذا يضمن تجربة ألعاب فائقة السلاسة ومذهلة بصريًا مع تحسين استهلاك الطاقة. وباعتباره أول هاتف ذكي معتمد من IRX تطلقه شركة Infinix، فمن المؤكد أن اللاعبين سيستفيدون من تجربة ألعاب أكثر غامرة بشكل واضح.