" Infinix" تشعل ثورة هواتف الألعاب بإطلاق "Infinix GT 20 Pro"

كشفت "Infinix" العلامة التجارية الرائدة في التقنية والمتطورة للشباب، بالتعاون مع "PUBG Mobole" عن الهاتف الذكي "Infinix GT 20 Pro" الأول من نوعه في فئته السعرية والذي يتميز بشريحة عرض مخصصة للألعاب.
واعرب رئيس قسم المنتجات في "Infinix"، Weiqi Nieعن طموح الشركة في إحداث ثورة في النظام البيئة للألعاب، مع أطلاق هاتف "Infinix GT 20 Pro"، الذي يتميز بتحسينات كبيرة في الأجهزة والبرامج وأنظمة التبريد وتصميم Cyber-mecha.
ويحتوي الهاتف "Infinix GT 20 Pro" على شريحة عرض مخصصة للألعاب في النطاق السعري يجعله مثاليًا لبطولات الرياضات الإلكترونية الاحترافية.
وتقدم شركة "Infinix" لأول مرة شرائحها المزدوجة الرائدة في هاتف "Infinix GT 20 Pro"، حيث يدمج هذا الهاتف الذكي الرائد معالج Dimensity 8200 Ultimate 4nm 5G، الذي تم تصميمه بدقة للألعاب عالية الإطارات، مع الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل MAGT وAI-VRS، التي توجد عادةً في الشرائح الرائدة لتعزيز قدراته وضمان أداء على مستوى الرياضات الإلكترونية عبر الألعاب الشهيرة مثل مثل Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)، وPlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)، وFree Fire، وCall of Duty (COD).
ويبرز هاتف Infinix GT 20 Pro في فئته السعرية باعتباره الهاتف الذكي الوحيد المزود بشريحة عرض مخصصة للألعاب — Pixelworks X5 Turbo. تستخدم هذه الشريحة استيفاء إطار اللعبة لتقدير الحركة وتعويض الحركة (MEMC) لتحسين معدلات إطارات اللعبة الأصلية، ومن المحتمل أن تتجاوز ذروة FPS الأصلية من 60 إطارًا في الثانية إلى 120 إطارًا في الثانية. وهذا يضمن تجربة ألعاب فائقة السلاسة ومذهلة بصريًا مع تحسين استهلاك الطاقة. وباعتباره أول هاتف ذكي معتمد من IRX تطلقه شركة Infinix، فمن المؤكد أن اللاعبين سيستفيدون من تجربة ألعاب أكثر غامرة بشكل واضح.
ويعمل محرك معدل الإطارات المستقر من Infinix على تحسين اللعب من خلال موازنة درجة الحرارة واستهلاك الطاقة، مما يضمن الأداء السلس مع الحد الأدنى من استخدام الطاقة. وتضمن أداة Xboost إدارة الأداء المستمر وإعطاء المحرك الأولوية لموارد الألعاب، مما يضمن تجربة لعب سلسة وفعالة.
تم تعزيز قدرات التبريد للهاتف بشكل كبير من خلال نظام مصمم بدقة. ويتميز بطبقة جرافيت من مادة (PCM) أكبر بنسبة 68% ونظام تبريد سائل VC أكبر بنسبة تزيد عن 73%، وكلاهما مصمم لتحسين كفاءة تبديد الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق أكثر من 66% من المعجون الحراري على منطقة مصدر الحرارة الأساسي للتبريد المستهدف.
وفي التحقق من الأداء، أظهر "Infinix GT 20 Pro" براعة استثنائية في التعامل مع الألعاب العالمية الكبرى مثل MLBB، وPUBG، وCOD، وGenshin Impact، وHonkai: Star Rail، مما يعرض الجودة والأداء الفائقين. والجدير بالذكر أنه يمكنه تعزيز رسومات Genshin Impact إلى 120 FPS مما يدل على قدرته على تقديم تجارب ألعاب عالية الرسوميات والسلاسة
وتم تجهيز هاتف "Infinix GT 20 Pro" بمواصفات متطورة ترفع الأداء البصري إلى المستوى التالي، مما يوفر تفاصيل وجودة غير مسبوقة. بفضل نسبة الشاشة إلى الجسم التي تبلغ 94.3% والحواف الضيقة للغاية، يتميز هاتف Infinix GT 20 Pro بشاشة AMOLED FHD+ مقاس 6.78 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مما يوفر تجربة ألعاب غامرة تسحبك بشكل أعمق في الحدث .
تقدم Infinix نظام التشغيل Clean & Pure OS 2.0 لجهاز "Infinix GT 20 Pro"، مما يضمن بيئة ألعاب خالية من التشتيت مع ترقيتين رئيسيتين لنظام Android وثلاث سنوات من تحديثات التصحيح الأمني. يعمل وضع Esports الفريد من نوعه في Infinix GT 20 Pro على رفع أداء الجهاز ليتناسب مع أداء وحدة التحكم في الألعاب، مما يوفر تجربة لا مثيل لها لعشاق الرياضات الإلكترونية الذين يبحثون عن لعب سلس.
ويعمل وضع Hyper Charge الخاص بالهاتف على إحداث ثورة في أوقات تشغيل الطاقة من خلال إمكانية الشحن السريع بقدرة 45 واط وتقنية الأمان الذكية، مما يضمن تجديد بطارية 5000 مللي أمبير بسرعة وأمان لإبقائك في اللعبة دون تأخير.
ويتميز هاتف "Infinix GT 20 Pro" بمكبرات صوت مزدوجة مع صوت من JBL، حيث تدمج الأجهزة والبرامج المتفوقة لإنتاج صوت ألعاب عالي الجودة. لا توفر تقنية تحسين الصوت هذه صوتًا غامرًا فحسب، بل تساعد اللاعبين أيضًا في تحديد موقع الأعداء بدقة من خلال اتجاه الصوت وكثافته، مما يضيف طبقة إضافية من الميزة الإستراتيجية إلى جلسات اللعب الخاصة بك.
ويقدم هاتف "Infinix GT 20 Pro" تصميم Cyber Mecha المطور، والذي يجسد جوهر Infinix GT: المعدن، والطاقة، والسرعة. ويبتعد هذا التصميم عن المألوف، مع التركيز على نمط شفرة التوربين الذي يرمز إلى الحركة الديناميكية والأداء العالي.
وتتميز واجهة Mecha Loop LED الموجودة في هاتف Infinix GT 20 Pro بمصابيح LED صغيرة RGB قابلة للتخصيص مع ثمانية مجموعات ألوان وأربعة تأثيرات إضاءة ديناميكية، إذ قام مهندسو Infinix GT بتصميم Mecha Loop بدقة لتقدم للمستخدمين مجموعة من الألوان المتناغمة وتأثيرات الإضاءة الجذابة، مما يعزز تجربة الألعاب مع الذوق البصري.
وحصل هاتف "Infinix GT 20 Pro" على مكانة هاتف الألعاب الرسمي لدوري PUBG Mobile Super League (PMSL). نظرًا لأن بطولة PMSL ستقام في الفترة من 15 مايو إلى 9 يونيو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) ومن 22 مايو إلى 16 يونيو في منطقة وسط وجنوب آسيا (CSA)، فإن Infinix ملتزمة بتقديم للاعبين الشباب الأدوات الأساسية وتقديم تجربة الألعاب النهائية للجميع.
ويتوفر هاتف "Infinix GT 20 Pro" باللون الأزرق والبرتقالي والفضي بسعر 1299 ريال سعودي لنسخة 12 + 256 جيجابايت. وهو متوفرة في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وعبر الإنترنت على منصات مثل أمازون ونون، مع عرض خاص لفترة محدودة بقيمة 299 ريال سعودي مجانًا مع الهاتف الذكي.