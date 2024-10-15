"خبيرة اقتصادية": السعوديةُ داعمةٌ بقوة للاقتصاد المصري وقيمة استثماراتها تتجاوز 26 مليار دولار

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن الدولتين تسعيان لنموّ حجم الاستثمارات البينية، والتطرق إلى الفرص الاستثمارية الجديدة، عن طريق تشكيل مجلس تنسيقي أعلى للبلدين، يبحث فرص الاستثمار الواعدة، والتطرق لمجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، موضحة أن هناك تعاونًا بالفعل بينهما في مجال التنقيب عن الغاز مع أكبر شركات الطاقة، وهي عملاق الطاقة العالمي "أرامكو".