"خبيرة اقتصادية": السعوديةُ داعمةٌ بقوة للاقتصاد المصري وقيمة استثماراتها تتجاوز 26 مليار دولار

أوضحت الخبيرة الاقتصادية المصرية الدكتورة حنان رمسيس، أن العلاقات المصرية السعودية من أكثر العلاقات العالمية قوة واستقرارًا، وتستند إلى أساس استراتيجي، كما أنها في نمو مستمر.
مضيفة: أن من بين أكبر عدد من المقيمين في المملكة مصريين يعملون في مختلف المجالات. كما أشارت إلى أن مصر تهتمّ باجتذاب الاستثمارات السعودية في مجالات متنوعة، وتقوم بتذليل العقبات لزيادة تلك الاستثمارات وتنميتها، كاشفة أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت لتبلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 8 مليارات دولار.
وقالت: إن قيمة الاستثمارات السعودية تتجاوز نحو 26 مليار دولار بعدد يتجاوز 8 آلاف شركة، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 4 مليارات دولار، وعدد شركات 3 آلاف شركة.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن الدولتين تسعيان لنموّ حجم الاستثمارات البينية، والتطرق إلى الفرص الاستثمارية الجديدة، عن طريق تشكيل مجلس تنسيقي أعلى للبلدين، يبحث فرص الاستثمار الواعدة، والتطرق لمجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، موضحة أن هناك تعاونًا بالفعل بينهما في مجال التنقيب عن الغاز مع أكبر شركات الطاقة، وهي عملاق الطاقة العالمي "أرامكو".
وذكرت "رمسيس" أن السعودية داعمة بقوة للاقتصاد المصري، ومؤخرًا قرّرت ضخّ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات السعودية، وهناك نية لتطوير وتنمية "رأس بناس" لتكون على غرار المشاريع العالمية التي تسعى مصر للشراكة فيها لضمان الاستثمارات العالمية وتدفقها.