"الجبير" خلال منتدى مسك العالمي: خصوصية السعودية هي التميز بشعبها وقيادتها

وأضاف: وفي المقابل كل من عاش أو زار السعودية دائمًا ما كانت الإشادة حاضرة عند سؤالهم عن انطباعاتهم ومشاعرهم تجاه التعامل الذي قوبلوا به في السعودية من شعبها على مستوى الحفاوة والترحاب وطيب المعشر والضيافة في كل بقعة من بقاعها، شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، ومدى الانفتاح الثقافي لدى الشعب السعودي، واحترامه لثقافة الآخر، وديانته وأسلوب حياته.