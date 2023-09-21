هيئة المدن تمنح "لوسد" رخصة تصنيع السيارات الكهربائية بمدينة عبدالله الاقتصادية

بدوره، قال سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار، المدينة الاقتصادية: "أود أن أتقدم بالشكر لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على دعمها المستمر لإيجاد بيئة صديقة للأعمال، والتي كان لها دور فعال في نجاحنا، وشكلت ميزة فريدة استقطبت العديد من الاستثمارات الكبرى إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ونحن سعداء برؤية شركة لوسد اليوم تبدأ عملياتها في منشأتها الصناعية الجديدة بالمدينة، ما من شكٍ أن حضور لوسد -الشركة الرائدة عالمياً في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية- في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا يعد شهادة على جودة البنية التحتية لدينا، وموقعنا الاستراتيجي وثيق الارتباط مع العالم، فضلاً عن جهوزية المدينة لدعم المستثمرين وتمكينهم من النجاح والازدهار.