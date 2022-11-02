خلال أكتوبر.. "العقار" تضبط نحو 5 آلاف مخالفة لضوابط الإعلانات وتحليل الأسواق

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي لها اليوم، أنها عالجت 2722 مخالفة للأنظمة والضوابط، في الوقت الذي لا تزال 1165 مخالفة تحت الإجراء، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 68 نزاعًا عقاريًا، ورخصت الهيئة 8 منصات عقارية إلكترونية، فيما حصلت 52 منشأة عقارية على تصنيف منشآت الوساطة العقارية.