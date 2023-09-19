"المياه الوطنية" لـ"سبق": لا علاقة لنا بصهاريج المياه المخالفة التي تستخدم عبارة "مياه نقية"

جدّدت الشركةُ الوطنية للمياه تأكيدَها أنه لا علاقة لها بصهاريج المياه المخالفة، والتي تستخدم عبارة: "مياه نقية"، ويتم بيعها للمواطنين والمقيمين، وإيهامهم بأنها صادرة ومعتمدة من الشركة، بينما في حقيقة الأمر تعتمد في تعبئتها على آبار ذات ملكية خاصة، ولا تقع ضمن مسؤوليات الشركة، مؤكدةً في الوقت نفسه أن بعض الصهاريج لا تعود ملكيتها للمتعهد الخاص بمحطات التعبئة المعتمدة، ولا تقع ضمن مسؤوليات الشركة.
جاء ذلك في توضيح لـ"سبق" بعد رصدها قبل عدة أيام موقعًا على طريق "مكة - الطائف" تتوافد عليه شاحنات في ساعات متأخرة من الليل مكتوب عليها: "مياه صالحة للشرب"، تقوم بتعبئة المياه وبيعها على أنها مياه صالحة للشرب، معرضة السلامة العامة للخطر.
وأكدت الشركةُ في منطقة مكة المكرمة أن الصهاريج المعتمدة متاحة على مدار الساعة عبر الفرع الإلكتروني للشركة: "ebranch.nwc.com.sa"، أو عن طريق الرقم المجاني: "8004411110"، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على "Apple Store ، و Google play".
ونوّهت إلى ضرورة الحصول على الصهاريج من المصدر الرسمي؛ لضمان سلامة وجودة المياه المقدمة لعملائها.