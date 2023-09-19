"المياه الوطنية" لـ"سبق": لا علاقة لنا بصهاريج المياه المخالفة التي تستخدم عبارة "مياه نقية"

جدّدت الشركةُ الوطنية للمياه تأكيدَها أنه لا علاقة لها بصهاريج المياه المخالفة، والتي تستخدم عبارة: "مياه نقية"، ويتم بيعها للمواطنين والمقيمين، وإيهامهم بأنها صادرة ومعتمدة من الشركة، بينما في حقيقة الأمر تعتمد في تعبئتها على آبار ذات ملكية خاصة، ولا تقع ضمن مسؤوليات الشركة، مؤكدةً في الوقت نفسه أن بعض الصهاريج لا تعود ملكيتها للمتعهد الخاص بمحطات التعبئة المعتمدة، ولا تقع ضمن مسؤوليات الشركة.