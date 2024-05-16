بالصور.. "أمين الطائف" يتفقد أعمال سفلتة الطريق الدائري الأوسط

كما وقف على بعض الملاحظات والتحديات التي واجهت المشروع، الذي يربط حال الانتهاء منه بين طريقي الجنوب والسيل، مرورًا بامتداد محور (شرق - غرب) وجامعة الطائف وطريق المطار، بطول إجمالي يبلغ 25 كيلو مترًا، وعرض يتراوح بين 80 إلى 100 متر.