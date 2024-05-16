بالصور.. "أمين الطائف" يتفقد أعمال سفلتة الطريق الدائري الأوسط

وقف أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الخميس، على أعمال سفلتة مشروع تنفيذ الطريق الدائري الأوسط "المرحلة الأولى".
جاء ذلك ضمن جولة تفقدية على المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في المحافظة لتعزيز البنية التحتية للخدمات.
ووقف "الزايدي" على سير العمل بالمشروع والذي سيكون أحد أهم محاور ربط الطرق العامة، ويدعم تحرير الحركة المرورية بالطائف وضواحيها، ويبلغ طول المرحلة الأولى من المشروع 10 كيلو مترات.
واستمع من استشاري المشروع إلى لمحة عن الجهود المبذولة لإنجاز المشروع في وقته المحدد، ومسارات العمل المنجزة بهذا المشروع الحيوي حتى الآن.
واطلع على مراحل العمل المقبلة لإنجاز الطريق الدائري الذي يحقق رابطًا تكامليًا بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة بالمحافظة من جنوب المحافظة إلى شمالها، ويدعم كل محاور حركة المركبات في منظومة شبكة الطرق الداخلية، ويعمل على تسهيل تنقل السياح وزوار المحافظة بين أجزاء المدينة والوجهات السياحية.
كما وقف على بعض الملاحظات والتحديات التي واجهت المشروع، الذي يربط حال الانتهاء منه بين طريقي الجنوب والسيل، مرورًا بامتداد محور (شرق - غرب) وجامعة الطائف وطريق المطار، بطول إجمالي يبلغ 25 كيلو مترًا، وعرض يتراوح بين 80 إلى 100 متر.
ويوفر وصولاً سهلاً للمناطق والقطاعات الحكومية والخاصة والأحياء على هذا المحور، مما يجعل المشروع من أهم مشروعات الطرق بالمنطقة، ويخفف الضغط المروري على المحاور الرئيسة ووسط المدينة، ويتيح خيارات تنقل واسعة وسهلة أمام مرتادي الطرق بالمحافظة.
وأكد المهندس عبدالله الزايدي، سرعة إنجاز المشروع خلال فترة العقد، لأهميته في دعم الرؤية التنموية المستقبلية للطائف، تماشيًا مع توجيهات الحكومة الرشيدة ليستفيد المواطن من عطاءات التنمية، والتسهيل على الأهالي والزوار والسياح.
ونوه إلى اهتمام ومتابعة محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، لكل المشروعات البلدية التنموية والتطويرية الهادفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي، وضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.