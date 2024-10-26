"الأرصاد" توضح مراحل الإنذار.. تنبيهات للتأهب والحذر من التقلبات الجوية

وبيّن المركز أن المرحلة الأولى تبدأ بـ"التنويه" الذي يتطلب رفع درجة التأهب والاستعداد المبكر للتقلبات المتوقعة، يليها "الإنذار الأصفر"، الذي يشير إلى احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية، ويتم إصداره قبل 6 إلى 12 ساعة من بدء التأثير المتوقع.