"الأرصاد" توضح مراحل الإنذار.. تنبيهات للتأهب والحذر من التقلبات الجوية

أوضح المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل تصنيفات مراحل الإنذار المتعلقة بالحالات الجوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي والاستعداد لمواجهة الطوارئ.
وبيّن المركز أن المرحلة الأولى تبدأ بـ"التنويه" الذي يتطلب رفع درجة التأهب والاستعداد المبكر للتقلبات المتوقعة، يليها "الإنذار الأصفر"، الذي يشير إلى احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية، ويتم إصداره قبل 6 إلى 12 ساعة من بدء التأثير المتوقع.
وتابعت: أما "الإنذار البرتقالي"، فيصدر عندما تكون المنطقة تحت تأثير ظاهرة جوية تتطلب الحيطة والحذر؛ حيث يتم التنبيه قبل 6 إلى 12 ساعة من الحدث؛ فيما يأتي "الإنذار الأحمر" ليشير إلى خطر عالٍ يستلزم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.
ودعا المركزُ المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات الصادرة عن الأرصاد باستمرار، واتباع التعليمات لتجنب المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية.