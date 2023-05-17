الاتحاد السعودي للسيارات يبدأ تسجيل المتسابقين في "رالي تبوك نيوم"

وبدأت اللجان المعنية بالاتحاد، في تسجيل المتسابقين بالرالي، الذي يُشارك فيه 35 سيارة، و20 دراجة نارية، منها ثلاث درّاجات بمحركات سعتها أكبر من 450 سنتيمترًا مكعبًا، وثلاث دراجات نارية رباعية العجلات "كوادز".