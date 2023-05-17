الاتحاد السعودي للسيارات يبدأ تسجيل المتسابقين في "رالي تبوك نيوم"

خضعت المركبات المشاركة في النُسخة الأولى من رالي تبوك نيوم، المقرر انطلاقها غدًا الخميس، لعمليات الفحص الفني في المقر المخصص بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
يأتي ذلك ضمن الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.
وطبقت الأجهزة الفنيّة شروط وأنظمة الاتحاد الدولي للراليات على جميع المركبات المشاركة، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات السلامة المتبعة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات.
وبدأت اللجان المعنية بالاتحاد، في تسجيل المتسابقين بالرالي، الذي يُشارك فيه 35 سيارة، و20 دراجة نارية، منها ثلاث درّاجات بمحركات سعتها أكبر من 450 سنتيمترًا مكعبًا، وثلاث دراجات نارية رباعية العجلات "كوادز".
كما بدأت اللجان باستقبال وتسجيل أسماء المشاركين في كل مسار من مسارات السباق.