الديوان العام للمحاسبة يدشن نظام "إدارة الجدارات الوظيفية"

دشّن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، النظام الإلكتروني "إدارة الجدارات الوظيفية" (Competency Management System, CMS) لتقييـم وتطويـر الجدارات الوظيفية لمنسوبي الديوان العام للمحاسبة، حيث يتيح النظام قياس جدارات المراجعين وعــرضها وتحليـلها من خلال بناء خطط التطوير الشخصية (Professional Development Plan, PDP) وتحديد الاحتياج التدريبي المبنى على الجدارة، وإصــدار تقاريــر مفصلة يتخذ على إثرها قرارات حول تقييم الأداء الوظيفي، والتدوير الوظيفي، والتعاقب القيادي، واختيار الكفاءات، والاستقطاب، وبناء خطة التدريب السنوية.