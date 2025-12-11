الندوة العالمية تطلق قافلة طبية لجراحة العيون في موريتانيا تستهدف ٤٥٠ عملية

كما توفر القافلة الأدوية اللازمة والنظارات الطبية للمستفيدين. وأعرب مدير مكتب الندوة العالمية في نواكشوط، محمد الإمام، عن تقديره لفريق القافلة وللمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا على ما تقدمه من دعم للبرامج الصحية التي تُسهم في تعزيز العلاج والسلامة الصحية للمجتمع الموريتاني، وإعادة البصر لعدد كبير ممّن يعانون ضعفًا أو فقدانًا في الرؤية، مما يمكّنهم من الاندماج الكامل في مجتمعهم.