هيئة الأدب والنشر والترجمة تُنظم معرض المدينة المنورة للكتاب 2023.. 18 مايو

ويحتضن المعرض منطقة للطفل تحفل بعشرات الأنشطة الأدبية والثقافية التي تُعزز القدرات الإبداعية لدى الأطفال واليافعين، وتهدف إلى إلهامهم وتنمية حب القراءة والاستطلاع لديهم، وتعزيز الجانب القرائي بطرق حديثة ومبتكرة، وتقوية الثقة بالنفس، متضمنةً جدرانًا وألعابًا تفاعلية، ومسرحًا لقراءة القصة، وعرض مسرحية الدمى والمسابقات الجماعية، ومتاهة تشمل ألغازًا معرفية، وركن "أنا وعائلتي" ليشارك الطفل والديه في حل المسابقات والتحديات، وأركانًا لرواية القصة وصناعتها، إلى جانب ورش عمل تساعدهم على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مجالات التفكير النقدي والإبداعي، ورسوم وتلوين القصة، والتمثيل والأداء المسرحي، والحرف اليدوية كصناعة الكُتب، وفنون إعادة التدوير وغيرهما، وصناعة الشخصيات وتصميمها، والكتابة الأدبية والشعرية، وتنمية مهارات القراءة، وتحسين الخط والكتابة.